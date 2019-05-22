Çelik: "(Suriye) Rejim Güçleri Sivil Yerleşim Birimlerini ve Okulları Hedef Alarak Yeni Katliamlara...
11 saat önce
Çelik: "(Suriye) Rejim güçleri sivil yerleşim birimlerini ve okulları hedef alarak yeni katliamlara imza atıyor.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:37 Kaynak: AA
Çelik: "(Suriye
) Rejim güçleri sivil yerleşim birimlerini ve okulları hedef alarak yeni katliamlara imza atıyor. Bu, İdlib
muhtırasının açıkça rejim tarafından sabote edilmeye çalışıldığına dair bir tablodur."
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