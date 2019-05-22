Son Dakika Haberleri: Çelik: "(Suriye) Rejim Güçleri Sivil Yerleşim Birimlerini ve Okulları Hedef Alarak Yeni Katliamlara...

Çelik: "(Suriye) Rejim Güçleri Sivil Yerleşim Birimlerini ve Okulları Hedef Alarak Yeni Katliamlara...

11 saat önce

Çelik: "(Suriye) Rejim güçleri sivil yerleşim birimlerini ve okulları hedef alarak yeni katliamlara imza atıyor.

Çelik:
Çelik: "(Suriye) Rejim güçleri sivil yerleşim birimlerini ve okulları hedef alarak yeni katliamlara imza atıyor. Bu, İdlib muhtırasının açıkça rejim tarafından sabote edilmeye çalışıldığına dair bir tablodur."
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:37 Kaynak: AA
Suriye, Politika
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