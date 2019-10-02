Çelik: (Suriyeli sığınmacılar) "Birtakım AB yetkilileri, Türkiye'ye ek mali yardımdan bahsediyor bu...
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Çelik: (Suriyeli sığınmacılar) "Birtakım AB yetkilileri, Türkiye'ye ek mali yardımdan bahsediyor bu rüşvet siyasetidir.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:36 Kaynak: AA
Çelik: (Suriyeli sığınmacılar) "Birtakım AB yetkilileri, Türkiye'ye ek mali yardımdan bahsediyor bu rüşvet siyasetidir."
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