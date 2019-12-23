Çelik: "(Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı) Şeffaflık ve saygın bir mahkeme çağrısı... - Son Dakika
Son Dakika Politika Çelik: '(Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı) Şeffaflık ve saygın bir mahkeme çağrısı... - Son Dakika

Çelik: "(Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı) Şeffaflık ve saygın bir mahkeme çağrısı...

6 saat önce

Çelik: "(Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı) Şeffaflık ve saygın bir mahkeme çağrısı yapıyoruz.

Çelik:

Çelik: "(Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı) Şeffaflık ve saygın bir mahkeme çağrısı yapıyoruz. İstanbul'da uluslararası kurumların gözetiminde yüksek yargı standartlarında bir mahkeme yapılması gerektiğini ifade ediyoruz."

İstanbul, Başsavcı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:48 Kaynak: AA
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