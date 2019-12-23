Son Dakika › Politika › Çelik: '(Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı) Şeffaflık ve saygın bir mahkeme çağrısı... - Son Dakika
Çelik: "(Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı) Şeffaflık ve saygın bir mahkeme çağrısı...
6 saat önce
Çelik: "(Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı) Şeffaflık ve saygın bir mahkeme çağrısı yapıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:48 Kaynak: AA
Çelik: "(Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı) Şeffaflık ve saygın bir mahkeme çağrısı yapıyoruz. İstanbul'da uluslararası kurumların gözetiminde yüksek yargı standartlarında bir mahkeme yapılması gerektiğini ifade ediyoruz."
Son Dakika İBB önündeki fayton protestosunda 5. gün! Eylemciler ile zabıta arasında gerginlik çıktı CHP'li Bülent Kuşoğlu: Sinan Aygün'ün iddialarını yargıya taşıyorum Monaco'dan Galatasaraylıları sevindiren Onyekuru kararı! Vapurdan düşen kadın yaşamını yitirdi