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Çelik: "TBMM'de bir yasa tasarısına imza atan milletvekillerinin terör örgütü mensubu gibi...
7 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısındaki konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:14 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısındaki konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (3)
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