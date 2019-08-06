Son Dakika Haberleri: Çelik: "Teksas saldırganı ile Yeni Zelanda saldırganının ideolojisi arasında güçlü bağın ortaya...
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Çelik: "Teksas saldırganı ile Yeni Zelanda saldırganının ideolojisi arasında güçlü bağın ortaya...

1 saat önce

Çelik: "Teksas saldırganı ile Yeni Zelanda saldırganının ideolojisi arasında güçlü bağın ortaya çıkması bizi bu konularda daha ciddi kafa yormaya sevk etmelidir.

Çelik:
Çelik: "Teksas saldırganı ile Yeni Zelanda saldırganının ideolojisi arasında güçlü bağın ortaya çıkması bizi bu konularda daha ciddi kafa yormaya sevk etmelidir. İslam düşmanlığı tüm dinleri tehdit ediyor."
Yeni Zelanda, Teksas, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:41 Kaynak: AA
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