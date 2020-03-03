Çelik'ten AB'ye tepki: Bunlar artık siyasi bencillik örgütü haline geldi - Son Dakika
Son Dakika Politika Çelik'ten AB'ye tepki: Bunlar artık siyasi bencillik örgütü haline geldi - Son Dakika

Çelik'ten AB'ye tepki: Bunlar artık siyasi bencillik örgütü haline geldi

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği'nin (AB) göçmenleri engellemeye çalışan Yunanistan'a destek vermesine ilişkin, "Bunlar artık siyasi bencillik örgütü haline geldi.

Çelik'ten AB'ye tepki: Bunlar artık siyasi bencillik örgütü haline geldi, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği'nin (AB) göçmenleri engellemeye çalışan Yunanistan'a destek vermesine ilişkin, "Bunlar artık siyasi bencillik örgütü haline geldi. Göçmenleri Avrupa'ya sokmamak için vahşi Yunan şiddetine destek verenler, Avrupa'nın siyasi değerlerini de Avrupa'dan sürgün ediyorlar" dedi.

AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in göçmenleri engellemeye çalışan Yunanistan'a 700 milyon Euro para başta olmak üzere 100 sınır koruma görevlisi, 7 gemi, 2 helikopter, 1 uçak ve 3 özel araç verileceğini duyurmasına ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, AB'nin tüm insani hassasiyetlerden boşanmış bir birliğe dönüştüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Ne siyasi değerler konusunda ne insani değerler konusunda sınavı geçemiyor. Artık tipik bir mahalle dayanışması bu. Çok yazık. 'Avrupa'nın sınırlarını koruduğu için Yunanistan'la dayanışma içindeyiz' diyen kim varsa, Yunan polisinin ve askerinin göçmenlere ateş açıp öldürmesinden sorumludur. Böylesine insanlık karşıtı bir bencillik görülmemiştir. AB yetkililerinin en sevdiği kelime 'itidal'dır. Haklı haksız her yerde bunu kullanırlar. Yunanistan'ı sergilediği şiddetten dolayı kınamıyorlar. İşi geçiştirmek için bile olsa itidal bile tavsiye etmiyorlar. Yunan şiddetine destek veriyorlar. Bunlar artık siyasi bencillik örgütü haline geldi. Göçmenleri Avrupa'ya sokmamak için vahşi Yunan şiddetine destek verenler, Avrupa'nın siyasi değerlerini de Avrupa'dan sürgün ediyorlar. Yunanistan'ın şiddetine verdiğiniz manevi ve parasal destek size yaramayacak. Avrupa'nın kabusu aşırı sağcıları daha da güçlendireceksiniz."


Avrupa Birliği, Yunanistan, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:26 Kaynak: DHA
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