Son Dakika Haberleri: Çelik'ten ABD Dışişleri Sözcüsüne tepki

Çelik'ten ABD Dışişleri Sözcüsüne tepki

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik, "ABD Dışişleri Sözcüsünün Türkiye'deki seçim süreciyle ilgili yaptığı açıklama kınanacak bir açıklamadır.

Çelik'ten ABD Dışişleri Sözcüsüne tepki, System.String[]
AK Parti Sözcüsü Çelik, "ABD Dışişleri Sözcüsünün Türkiye'deki seçim süreciyle ilgili yaptığı açıklama kınanacak bir açıklamadır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:29 

Türkiye, AK Parti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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