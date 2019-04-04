Çelik'ten ABD Dışişleri Sözcüsüne tepki
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik, "ABD Dışişleri Sözcüsünün Türkiye'deki seçim süreciyle ilgili yaptığı açıklama kınanacak bir açıklamadır.
AK Parti
Sözcüsü Çelik, "ABD
Dışişleri Sözcüsünün Türkiye
'deki seçim süreciyle ilgili yaptığı açıklama kınanacak bir açıklamadır." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:29
AK Parti'den ABD'ye Seçim Tepkisi: Kınıyoruz!
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