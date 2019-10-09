Son Dakika Haberleri: Çelik'ten, genç sporcuya tebrik
Son Dakika Güncel Çelik'ten, genç sporcuya tebrik

Çelik'ten, genç sporcuya tebrik

1 saat önce

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 28 Eylül-5 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya'da yapılan Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Atakan Delikan'ı makamında ağırladı.

Çelik'ten, genç sporcuya tebrik, System.String[]

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 28 Eylül-5 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya'da yapılan Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Atakan Delikan'ı makamında ağırladı.

Ömer Faruk Çelik, genç sporcunun elde ettiği başarının kendilerini de gururlandırdığını ifade etti.

Sporcuyu çeyrek altınla ödüllendiren Çelik, şöyle konuştu:

"Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcumuz Atakan Delikan kardeşimizi elde ettiği büyük başarı nedeniyle tebrik ediyorum. Genç kardeşimiz bizlere, ülkemize büyük bir gurur yaşatmıştır. Sporcumuzun yetişmesinde emeği geçen Muaythai As Başkanı Şakir Bayramoğlu'na, Muaythai Manisa Temsilcimiz Ediz Barış'a, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yönetici ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Genç kardeşimize başarılarının devamını diliyorum."

Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler, Antalya, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
Antalya'da soğuk hava deposunda yangın Harekat sonrası 4 ilçede eğitime iki gün ara verildi YPG'li teröristler lastık yakmaya başladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 19:22:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çelik'ten, genç sporcuya tebrik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]