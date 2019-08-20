Çelik'ten görevden almalara ilişkin değerlendirme
49 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Çelik, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyeleriyle ilgili görevlendirmelere ilişkin, "Maalesef bu belediye başkanları yine hukukun içerisinde hareket etmek yerine yanlış yollara tevessül etmişlerdir.
AK Parti
Sözcüsü Çelik, Diyarbakır
, Van
ve Mardin
büyükşehir belediyeleriyle ilgili görevlendirmelere ilişkin, "Maalesef bu belediye başkanları yine hukukun içerisinde hareket etmek yerine yanlış yollara tevessül etmişlerdir." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:09
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