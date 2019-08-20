Son Dakika Haberleri: Çelik'ten görevden almalara ilişkin değerlendirme
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Çelik'ten görevden almalara ilişkin değerlendirme

49 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyeleriyle ilgili görevlendirmelere ilişkin, "Maalesef bu belediye başkanları yine hukukun içerisinde hareket etmek yerine yanlış yollara tevessül etmişlerdir.

Çelik'ten görevden almalara ilişkin değerlendirme, System.String[]
AK Parti Sözcüsü Çelik, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyeleriyle ilgili görevlendirmelere ilişkin, "Maalesef bu belediye başkanları yine hukukun içerisinde hareket etmek yerine yanlış yollara tevessül etmişlerdir." dedi.
Diyarbakır, AK Parti, Mardin, Van, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:09 
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