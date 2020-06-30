Çelik'ten Macron'a: "Libya'da suç işleyen sizsiniz" - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Libya'da suç işleyen sizsiniz. Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz. Geçmişte Ruanda'da yaptığınız hataların aynısını Libya'da tekrar ediyorsunuz. Burada eğer bir insanlık suçundan bahsedilecekse, hukuka aykırı bir durumdan bahsedilecekse Macron'un arkasında olduğu eylemlerdir hukuka aykırı olanlar" dedi.

Maske ve mesafe konusunda birtakım yanlış yaklaşımların olduğunu söyleyen Çelik, "Gerek eğlence gerek farkında olunmadan bir araya gelinen kalabalıklar vasıtasıyla bu konuda sıkıntılar var. Normalleşme sürecinin tersine dönmemesi için maske ve mesafe konusu kritik önemdedir. Hiçbir şey geçmiş, bitmiş değil, bunun herhangi bir tedavisi ve aşısı da bulunmuş değildir" ifadelerini kullandı.

"1 Milyon Yazılımcı Projesi" kapsamında başvuru sayısının 7 haftada rekor düzeye ulaştığını belirten Çelik, Bu son derece sevindiricidir. 616 bin 713 kişiye ulaştı bu. Bu projenin ne kadar doğru ve isabetli bir proje olduğunu gösteriyor" dedi.

Avrupa Polis Teşkilatı Europol tarafından yayınlanan "Terörizm Durumu ve Trendi Raporu Haziran 2020" raporuna değinen Çelik, şunları söyledi:

"Uzun zamandır Türkiye tarafından dile getirilen tezlerin bu rapor tarafından teyit edildiği görülmektedir. Rapora göre terör örgütleri PKK ve DEAŞ'ın AB topraklarını lojistik üs olarak kullandığı ve buralarda serbestçe faaliyet yaptığı, finansman topladığı şeklinde tespitler vardır. Biz bunu bütün muhataplarımıza iletmiştik. Umarız bir AB kuruluşu olan Europol'un hazırladığı bu rapordan Avrupa hükümetleri gereken nasipleri alırlar. Daha dün Viyana'da Avusturya polisi, PKK terör örgütü mensuplarınca düzenlenen ve bayrağımızın yakılması şeklindeki çirkin eylemlere sahne olan gösterilere izin vermiştir. Avusturya makamlarını bu terörü himaye etme şeklindeki sistematik davranışlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Avusturya kendi tarihinden ders çıkartmamakta ısrar ediyor. Bayrağımızın yakılmasına tepki gösteren vatandaşlarımıza Avusturya polisi PKK'ya müdahale etmezken vatandaşlarımıza sert müdahalede bulunmuştur. Siyasi hesaplarla terörizmi kucaklayan ama vatandaşlarımıza karşı bu şekilde sert davranış içerisinde olanların da soruşturulmasını Avusturya makamlarından bekliyoruz."

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlükleri tarafından düzenlenen "Bataklık" operasyonuna ilişkin açıklamada bulunan Çelik, "Bundan sonrasında da uyuşturucu satıcılarına, uyuşturucu kullanılmasına karşı tedbirleri alarak kesinlikle göz açtırmayacağız. Bu uluslararası iş birliğini terörizm konusunda olduğu gibi uyuşturucu ile mücadele konusunda da, sosyal suçlar konusunda da ne kadar etkili yürüttüğümüzün bir ispatıdır" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına değinen Çelik, "Macron'a buradan ifade etmek isteriz, Libya'da suç işleyen sizsiniz. Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz. Geçmişte Ruanda'da yaptığınız hataların aynısını Libya'da tekrar ediyorsunuz. Burada eğer bir insanlık suçundan bahsedilecekse, hukuka aykırı bir durumdan bahsedilecekse Macron'un arkasında olduğu eylemlerdir hukuka aykırı olanlar. Macron 14 ay boyunca Hafter'in havaalanına saldırısı karşısında sessiz kalırken Hafter yenildikten sonra şimdi iki tarafa da eşit mesafedeyim diyor. Bütün dünya biliyordu ki Hafter'e destek veren Fransa'dır. Aynı Ruanda'yı kontrolünde tutmak için o zaman Fransa'nın yaptığı hatayı bugün Macron aynen Libya'da birebir tekrarlamıştır. Macron'un şuna dikkat etmesi gerekir: Yemen'de 2015 yılından beri süren savaşta sayısız insan hakları ihlalleri raporu olmasına rağmen Fransa burada savaşan ülkelere silah satmaya devam etmiştir. Hem insan haklarından bahsediyor, insan haklarından bahsederken de insan hakları ihlallerine sebebiyet veren silah satışına da devam ediyorlar. Şimdi ne yapıyorlar? Libya'da içine düştükleri durumdan dolayı bir çıkış noktası arıyorlar. Bu çıkış noktasını yine yanlış bulmuş Macron ve bunu Türkiye'ye saldırarak telafi etmeye çalışıyor" dedi.

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planı ile ilgili Çelik, şunları söyledi:

"Uluslararası düzenin temellerini tamamen sarsacak bir adımdır. Buna karşı etkili bir şekilde eylem ortaya koyacak bir şekilde dünya ayağa kalkmazsa kademe kademe İsrail uluslararası düzenin tamamını bütün meşruiyetini yok edecektir."

Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarların korunması konusunda adım adım her süreci takip ettiklerine dikkat çeken Çelik, "Hukuku ve hakkaniyeti bir kenara bırakıp KKTC'nin sesini kısmaya çalışanlar, Türkiye'nin meşru hak ve menfaatlerini görmezden gelmeye çalışanlara vereceğimiz en ufak bir taviz söz konusu değil. Şimdiye kadar Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini görmezden gelenler Avrupa Birliği tarafı Kıbrıs Türklerini yok sayma politikasına devam edip Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye ile masaya oturmasından bahsediyor. Böyle saçma bir teklif olmaz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin muhatabı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile meselelerini çözmelidir. Orada Kıbrıs Cumhuriyeti ismini haksız yere gasp eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye'nin herhangi bir şekilde muhatap olması söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle toplantının video konferans yöntemi ile gerçekleştirildiğini kaydeden Çelik, "Emin Akbaşoğlu arkadaşımızın testi pozitif çıkınca bugün tedbir olarak daha önce yaptığımız gibi böylesi bir yaklaşım ürettik. Daha önce de zaman zaman video konferans yoluyla yaptığımız oldu zaman zaman da yüz yüze yaptığımız oldu" dedi.

Çoklu baro sistemine ilişkin sorulan bir soruyu yanıtlayan Çelik, "Yaptığımız iş baroların meslek örgütü olarak faaliyetleriyle ilgili olarak seçimler sonucunda oluşan iradenin yönetimlere yansımasını sağlayacak bir modeldir. Esasında demokratikleştirici bir modeldir. Savunmanın bütün unsurlarını yönetimlere yansıtacak dolayısıyla savunma erkini daha da güçlendirecek bir model üzerinde çalışıyor arkadaşlarımız" ifadelerini kullandı.

(İHA)