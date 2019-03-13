Son Dakika Haberleri: Çelik'ten Mansur Yavaş Açıklaması: İftira Olmadığı Açık

Çelik'ten Mansur Yavaş Açıklaması: İftira Olmadığı Açık

2 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mansur Yavaş'ın açıklamalarına işaret ederek, "'Bana iftira atıldı' diyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mansur Yavaş'ın açıklamalarına işaret ederek, "'Bana iftira atıldı' diyor. İftira, tezgah gibi siyasi manipülasyonlar bizim kapımızdan giremez. Sorulan sorunun iftira olmadığı açıktır" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mansur Yavaş'ın dün düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin, "Birtakım yalan beyanlar var. Birkaç gündür sustuklarını, bu işin arkasında kimin olduğunu görmek istediklerini söylediler. Bir tarafgillik tutumu sergilediğimizi söyledi. Benim saygıdeğer iş adamı gibi bir ifade kullanmam söz konusu olmamıştır. Bu konuda bilgi sahibi değiliz. Biz Mansur Yavaş ve bu kişi ile ilgili taraf da değiliz. Bu kişi hakkındaki kararı mahkemeler verecek. Tezgah arıyorlarsa şu anda içinde bulundukları siyasi atmosfere bakmaları gereken durumdur. Bu rakipler meselesi değildir. AK Parti'nin Mansur Yavaş diye bir meselesi yoktur. Bizim meselemiz saygıdeğer Ankara seçmenine CHP'nin nasıl bir adayla çıktığı meselesidir" dedi.

"Bizim açıklamamız netti" diyen Çelik, "600 bin dolarlık senedin sahte çıktığını ifade ettik. Mesele Mansur Yavaş'ın buna nasıl cevap verdiğidir. 'Bana iftira atıldı' diyor. İftira, tezgah gibi siyasi manipülasyonlar bizim kapımızdan giremez. Sorulan sorunun iftira olmadığı açıktır. Biz hayal mahsulü durumdan bahsetmiyoruz" açıklamasında bulundu.

(Enise Vural/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:46 Kaynak: İHA

Ömer Çelik, AK Parti, Mansur Yavaş, Güncel
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