Çelik'ten yargı reformu hakkında değerlendirme
33 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yargı reformuyla toplum ile hukuk sistemi arasındaki bağ daha da güçlenecek, demokratik meşruiyetin daha da artması sağlanacak.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:39 Kaynak: AA
Sözcüsü Ömer Çelik
, "Yargı reformuyla toplum ile hukuk sistemi arasındaki bağ daha da güçlenecek, demokratik meşruiyetin daha da artması sağlanacak." ifadesini kullandı.
Çelik, Twitter
hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi hakkında değerlendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın daha önce söylediği reformların birer birer hayata geçirildiğini belirten Çelik, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayırlı olması temennisinde bulundu. Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Yargı reformuyla toplum ile hukuk sistemi arasındaki bağ daha da güçlenecek, demokratik meşruiyetin daha da artması sağlanacak. Vatandaşlarımızın hukuk yoluyla adalet arayışları için yeni ihtiyaçlara uygun çözümler üretilecek. Adalete ulaşmak için başvurulan hukuk yollarının performansının artırılması, sürelerin vatandaş odaklı düzenlemesi, savunma hakkının etkinleştirilmesi gibi bu çok yönlü reform, demokrasimizin ve hukuk sistemimizin gücünü pekiştirecektir."
İhtisas gerektiren alanlarda özel mahkemeler kurulacak
Komedyen Atalay Demirci'nin kayınbiraderi de FETÖ'den yargılanacak
Erdoğan: Son reform paketiyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz
Organize suç örgütü sanığına evinde silahlı saldırı