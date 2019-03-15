Son Dakika Haberleri: Çelik'ten Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısına Kınama

Çelik'ten Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısına Kınama

46 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Çelik'ten Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısına Kınama, System.String[]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırısını kınadı. AK Parti Sözcüsü Çelik, Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda Christchurch'te camilere yapılan ırkçı ve İslam düşmanı saldırılarda onlarca kişi katledildi. Bu canice saldırıyı şiddetle kınıyoruz, ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu saldırılar İslam düşmanı söylemler kullanan siyasilerin oluşturduğu atmosferin sonucudur. Canilerin yayınladığı bildiri açıkça İslam düşmanlarının kullandığı tüm argümanları bir araya toplamış. İslam düşmanlığını yayanlar bunun bir din ve coğrafyayla sınırlı sonuçları olmayacağını göremiyorlar. Tüm insanlık, tüm dinler ve ülkeler için tehdit üretiyorlar. Camilere düşmanlık üretenler, kiliseleri ve havraları da tehdit ediyorlar. Nefret ideolojisi tüm insanlığı hedef alır. İslam düşmanlığı sadece Müslümanlar için değil tüm insanlık için tehdittir. Bu canice saldırılara tüm dünya beraber tepki vermeli ve karşı koymalıdır. İslam düşmanlığı, insanlık adına mahkum edilmelidir" dedi.

(İlker Turak/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:46 Kaynak: İHA

AK Parti, Yeni Zelanda, Güncel
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