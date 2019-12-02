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Çelik: "(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasaya veto) İmza atılan ilk vetodur ve bu...
7 saat önce
Çelik: "(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasaya veto) İmza atılan ilk vetodur ve bu da bir çevre hassasiyeti neticesinde meydana gelmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:42 Kaynak: AA
Çelik: "(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasaya veto) İmza atılan ilk vetodur ve bu da bir çevre hassasiyeti neticesinde meydana gelmiştir."
Erdoğan, santral bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etti Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ndan kongre sinyali