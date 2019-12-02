Son Dakika Haberleri: Çelik: "(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasaya veto) İmza atılan ilk vetodur ve bu...
Son Dakika Güncel Çelik: '(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasaya veto) İmza atılan ilk vetodur ve bu... - Son Dakika

Çelik: "(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasaya veto) İmza atılan ilk vetodur ve bu...

7 saat önce

Çelik: "(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasaya veto) İmza atılan ilk vetodur ve bu da bir çevre hassasiyeti neticesinde meydana gelmiştir.

Çelik:

Çelik: "(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasaya veto) İmza atılan ilk vetodur ve bu da bir çevre hassasiyeti neticesinde meydana gelmiştir."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:42 Kaynak: AA
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Erdoğan, santral bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etti
Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ndan kongre sinyali

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