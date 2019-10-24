Son Dakika Haberleri: Çelik: "Terör örgütlerini meşrulaştıran sözler söyleyenler, eğer siyasi namustan bahsediyorsa önce...
Son Dakika Politika Çelik: 'Terör örgütlerini meşrulaştıran sözler söyleyenler, eğer siyasi namustan bahsediyorsa önce...

Çelik: "Terör örgütlerini meşrulaştıran sözler söyleyenler, eğer siyasi namustan bahsediyorsa önce...

58 dakika önce

Çelik: "Terör örgütlerini meşrulaştıran sözler söyleyenler, eğer siyasi namustan bahsediyorsa önce kendi sözleri konusunda öz eleştiri vermelidir.

Çelik:

Çelik: "Terör örgütlerini meşrulaştıran sözler söyleyenler, eğer siyasi namustan bahsediyorsa önce kendi sözleri konusunda öz eleştiri vermelidir."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:34 Kaynak: AA
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