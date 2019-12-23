Çelik: "(Togo Kuleleri inşaatının mühürlenmesi) CHP yönetiminin kamuoyunu tatmin edecek ayrıntılı... - Son Dakika
Son Dakika Politika Çelik: '(Togo Kuleleri inşaatının mühürlenmesi) CHP yönetiminin kamuoyunu tatmin edecek ayrıntılı... - Son Dakika

Çelik: "(Togo Kuleleri inşaatının mühürlenmesi) CHP yönetiminin kamuoyunu tatmin edecek ayrıntılı...

6 saat önce

Çelik: "(Togo Kuleleri inşaatının mühürlenmesi) CHP yönetiminin kamuoyunu tatmin edecek ayrıntılı bir açıklama yapması gerekir. Biz olayın dışındayız ve dışında kalacağız."

Çelik:

Çelik: " (Togo Kuleleri inşaatının mühürlenmesi) CHP yönetiminin kamuoyunu tatmin edecek ayrıntılı bir açıklama yapması gerekir. Biz olayın dışındayız ve dışında kalacağız."

Cumhuriyet Halk Partisi, Togo, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:56 Kaynak: AA
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