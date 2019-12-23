Son Dakika › Politika › Çelik: '(Togo Kuleleri inşaatının mühürlenmesi) CHP yönetiminin kamuoyunu tatmin edecek ayrıntılı... - Son Dakika
Çelik: "(Togo Kuleleri inşaatının mühürlenmesi) CHP yönetiminin kamuoyunu tatmin edecek ayrıntılı...
6 saat önce
Çelik: "(Togo Kuleleri inşaatının mühürlenmesi) CHP yönetiminin kamuoyunu tatmin edecek ayrıntılı bir açıklama yapması gerekir. Biz olayın dışındayız ve dışında kalacağız."
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:56 Kaynak: AA
Çelik: " (Togo Kuleleri inşaatının mühürlenmesi) CHP yönetiminin kamuoyunu tatmin edecek ayrıntılı bir açıklama yapması gerekir. Biz olayın dışındayız ve dışında kalacağız."
Son Dakika İmamoğlu: Görevi 6 milyar lira borçla aldık, yılı 900 milyon lira karla kapattık CHP'li Bülent Kuşoğlu: Sinan Aygün'ün iddialarını yargıya taşıyorum 'Gemide' filminde oyunculara uyuşturucu verildi mi? Yıldıray Şahinler tartışmalara son noktayı koydu İsrail: Türkiye ile Libya'nın anlaşmasına karşıyız, ancak savaş gemileri gönderecek değiliz