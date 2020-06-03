Çelik: "TSK demokrasiye bağlı olduğunu 15 Temmuz darbesinde hainlere karşı duruşuyla göstermiştir"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 07:51 Kaynak: AA
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