Çelik tüketimi 2050’de 1,5 kat artacak
31 dakika önce
Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından yapılan araştırmaya göre, kişi başına ortalama dünya çelik kullanımı 2001 yılında 150 kilogramken, bu oran 2017 yılında 214,5 kilograma yükseldi.
Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından yapılan araştırmaya göre, kişi başına ortalama dünya çelik kullanımı 2001 yılında 150 kilogramken, bu oran 2017 yılında 214,5 kilograma yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:03
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