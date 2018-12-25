Son Dakika Haberleri: Çelik tüketimi 2050’de 1,5 kat artacak

Çelik tüketimi 2050’de 1,5 kat artacak

31 dakika önce

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından yapılan araştırmaya göre, kişi başına ortalama dünya çelik kullanımı 2001 yılında 150 kilogramken, bu oran 2017 yılında 214,5 kilograma yükseldi.

Çelik tüketimi 2050’de 1,5 kat artacak, System.String[]
Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından yapılan araştırmaya göre, kişi başına ortalama dünya çelik kullanımı 2001 yılında 150 kilogramken, bu oran 2017 yılında 214,5 kilograma yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:03 

Ekonomi
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