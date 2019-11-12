Çelik tüketimindeki dengelenme sinyali sektörü umutlandırdı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, nihai mamul çelik tüketiminde son 4 çeyrektir ciddi daralma yaşanmasına karşın, bu yılın temmuz-eylül döneminden itibaren küçük de olsa iyileşme belirtileri görüldüğünü söyledi.

Yayan, sektörün 9 aylık dönemine ilişkin verileri AA muhabiriyle paylaştı, değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin ham çelik üretiminin ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 azalarak 25,3 milyon tona gerilediğini dile getiren Yayan, nihai mamul çelik tüketiminin de bu dönemde yüzde 25,8 azalışla 18,9 milyon ton olduğunu ifade etti.

İhracatın ise yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 9,4 artışla 16,5 milyon tona ulaştığını anlatan Yayan, değer bazında ihracatın yüzde 2,3 düşüşle 12,2 milyar dolara gerilediğini kaydetti.

Yayan, ithalatın da söz konusu dönemde miktar yönünden yüzde 23,6 azalarak 9,1 milyon tona, değer yönünden 26,8 gerilemeyle 7,6 milyar dolara düştüğünü bildirdi.

"Tüketimdeki olumlu gelişmeler"

Yayan, sektörde nihai mamul tüketimine ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Nihai mamul tüketiminde son 4 çeyrektir ciddi daralma yaşanmasına karşın, temmuz-eylül döneminden itibaren küçük de olsa iyileşme belirtileri görüldü. Bu açıdan bakıldığında 2019'un ocak-mart döneminde tüketim yüzde 38,7, nisan-haziran döneminde yüzde 24,9 azaldı. Temmuz-eylül dönemindeki azalış ise yüzde 9,4 olarak hesaplandı. Tüketimdeki düşüşün azalmasında hükümet tarafından alınan ekonomik tedbirlerin etkisi var. Ekonomik istikrar tedbirlerinin etkilerini eylül ayında gördük ama yeterli değildi. Bu etkiler ekim ayında daha net görüldü, özellikle otomobil, ev, beyaz eşya satışlarında. Başka bir ifadeyle insanların geleceğe yönelik beklentilerindeki olumlu gelişmeler, kredi imkanlarının cazip olduğunu düşünerek yeniden piyasaya çıkmalarına imkan sağladı."

Yılın son çeyreğinde sektör açısından daha olumlu bir tablo beklediklerini belirten Yayan, "3'üncü çeyrekte yüzde 9,4 olan talep daralmasının son çeyrekte dengeleneceğini öngörüyoruz. Olumlu gidişin, son çeyrekte faiz oranları ve enflasyondaki iyileşmeler sayesinde, daha hızlı bir düzelme şeklinde devam edeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.