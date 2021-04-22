AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (1) - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (1)

22.04.2021 18:38

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD senatörlerinin, Başkan Joe Biden'a 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıma çağrısına ilişkin, "Herhangi bir şekilde bir müttefikimizin geçmişte tarihe mal olmuş olaylar hakkında 'Ermeni soykırımı' gibi sözde bir ifadeyi kullanması müttefiklik ilişkilerine yakışmaz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD senatörlerinin, Başkan Joe Biden'a 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıma çağrısına ilişkin, "Herhangi bir şekilde bir müttefikimizin geçmişte tarihe mal olmuş olaylar hakkında 'Ermeni soykırımı' gibi sözde bir ifadeyi kullanması müttefiklik ilişkilerine yakışmaz." dedi.

Çelik, AK Parti Adana İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Türkiye'nin, birçok alanda mücadele ettiğini belirten Çelik, kendilerinin de yurt içinde demokrasiyle ilgili birtakım sakıncalı söylemlere cevap vermek durumunda kaldığını söyledi.

Çelik, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine değinerek, "CHP'den bir grup başkanvekilinin (Menderes'in sonu) benzetmesiyle bir açıklamasına şahit olduk, buna cevap verdik. Enteresan olan da şudur tabi, sürekli olarak şu söyleniyor; 'Bizim kastettiğimiz bu değildi, biz başka bir şey kasettik' diyerekten bir cevap vermeye çalışılıyor. Türkiye'de siyaset yapan herkes iyi kötü Türk siyasi tarihine vukufiyeti olan herkes (Menderes'in sonu) gibi bir benzetmenin ne manaya geldiğini bilir ve bunun ne kadar sakıncalı sonuçlar doğurabileceğini, manasının ne olduğunu bilir." diye konuştu.

Altay'ın ifadelerine yanıt verdiklerini anımsatan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz ifadeye cevap verdikten sonra 'Bizim kastettiğimiz şey öyle bir şey değildi, yanlış anlaşılmış' diyerekten, hatta biraz da maalesef çirkin ifadeler kullanılarak bir açıklama yapılıyor. Halbuki yapılması gereken şey, eğer kastı aşan bir durum varsa, bir sürçülisan olmuşsa, yanlış yapılmışsa bunu hızlı bir şekilde düzeltmektir. Hızlı bir şekilde düzeltildikten sonra herkes zaten konuyu kapatır. Ama hızlı bir şekilde düzeltmek yerine (Menderes'in sonu) ifadesine cevap verenlere hakaret etmeye çalışmak, arkasından seri bir şekilde açıklamalar yaparak, 'Bizim kast ettiğimiz bu değildir, başka bir şey kast ettik, başka bir yere çekiliyor, durduk yere hedef gösteriliyoruz' demek yanlış bir şeydir. Türk siyasi hayatına birazcık vakıf birisi, konu ne olursa olsun, neyden bahsediyor olursanız olun eğer (Menderes'in sonu) gibi bir ifadeyi kullanmaya başladığınız anda bu sözün nereye gittiğini bilir. Aslında bunu kullanan arkadaşımız da bunu bilecek kadar tecrübeli bir siyasetçidir. Dolayısıyla yapması gereken, makul bir şekilde siyasi hayatta bu şekilde lekeli bir ifade kullanmak yerine makul bir şekilde eleştiri yapabiliyorsa bunu yapmasıydı."

Siyasette, tepki çeken açıklamaların düzeltmesine yönelik imkanının her zaman olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bir arkadaşımız bir açıklama yapar, bazen 6, 12, 24 saat bekliyorum cevap vermek için. Diyorum 'Herhalde bunu düzeltecektir' ama düzeltmedikleri zaman mecburen cevap vermek durumunda kalıyoruz. Siyasette pek çok konuşma yapılıyor, herkes kastı aşan konuşmalar yapabilir, aşırıya gidebilir, zaman zaman kast ettiğinin ötesinde anlamlara gelebilecek cümleler kurabilir ama burada makul olan nedir? Bunu süratle düzeltmektir. Özellikle Türk siyasi hayatında (Menderes'in sonu) gibi bir ifadenin ne manaya geldiğini herkes bilir. Bu ifade kullanıldıktan sonra ya bunun düzeltilmesi ya da özür dilenmesi gerekir. Ama bunun yerine 'Karşıdakiler yanlış anlamış, kasten yanlış anlıyorlar, bizi, hedef gösteriyorlar' gibisinden bir kampanya doğrusunu söylemek gerekirse yakışıksız bir kampanya haline gelir. Ama maalesef biz bu tutumu, emekli amiraller bildirisine sağlıklı bir tavı koyulamamasında da bu şekilde görmüş olduk."

"Demokrasi mücadelemizin kıymetli bir şekilde yürütülmesi lazım"

Çelik, Türkiye'nin demokrasisinin ve demokrasi mücadelesinin son derece kıymetli olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Bu mücadeleye gölge düşürmüş geçmişteki acı hatıraları bir şekilde hatırlatacak her şeyden uzak durmak gerekir. Şimdi de aynı şekilde mesela çıkıyorlar emekli amiraller bildirisi konusunda 'evet bildiriyi şu kişi yazmış ama arkasından buna eklemeler yapılmış, bunun saatiyle ve bunun içeriğiyle bizim ilgimiz yok ya da bu ilgisi olanlar bulunsun' diyenler var. Biz de şu soruyu soruyoruz, diyoruz ki; 'Bu bildiri yayınlandığı andan itibaren bazı emekli amiraller çıktılar bu bildiriyi eleştirenler bildiriyi iyi okumamış, sabahleyin iyi okurlarsa bunu daha iyi anlayacaklar' diyerekten o içeriğe ve zamanlamaya sahip çıktılar. Dolayısıyla bazı emekli amiraller bu bildirinin içeriğinin ve zamanlamasının değiştirildiğini düşünüyorlarsa o gece hemen çıkıp da diğer bazılarının 'Evet bunun içeriği doğrudur bu sabahleyin eğer konuşulursa sabahleyin bu dinlenirse daha iyi anlaşılacaktır' şeklindeki beyanatta niye bulundular? Bunun onlara sorulması gerekiyor. Bunu değiştiren niye değiştirmiş, bu değiştirildiği bilindiği halde bazı emekli amiraller ve generaller buna o gece sahip çıkmaya niye devam etmişler? Dolayısıyla demokrasi mücadelemizin kıymetli bir şekilde yürütülmesi lazım."

Çelik, "Menderes'in sonu" ifadesiyle ilgili ifadeleri tekrar hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'ye yakın bir gazeteci, bizim üslubumuzun son derece sert, tehditkar olduğunu ifade etmiş. Üslubumuz şundan ibarettir; bir kişi Cumhurbaşkanlığı makamını, seçilmiş Cumhurbaşkanını ya da seçilmiş herhangi bir siyasetçiyi 'Menderes'in sonu' gibi bir ifadeyle, ne manaya geldiğini Türk siyasi hayatında herkesin bildiği bir ifadeyle tehdit ederse, bizim buna en güçlü karşılığı vermekten başka çaremiz yoktur. Demokratik siyaseti savunmak bir namus meselesidir. Eğer bir tehdit söz konusuysa tabii ki buna güçlü bir şekilde cevap vereceğiz ve bunun tabii ki sert olması gerekiyor. Neden? Çünkü demokratik, milli iradeyi ortadan kaldırmaya çalışan geçmişteki birtakım hatıraları çağrıştıran bir yaklaşım söz konusudur. Tabii ki bununla mücadele edeceğiz."

Sözde Ermeni soykırımı

Bir gazetecinin, ABD'li senatörlerden Biden'a 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıma çağrısına ilişkin sorusuna Çelik, şu cevabı verdi:

"Herhangi bir şekilde bir müttefikimizin geçmişte tarihe mal olmuş olaylar hakkında 'Ermeni soykırımı' gibi sözde bir ifadeyi kullanması müttefiklik ilişkilerine yakışmaz. Esasında dünyanın her tarafında bu sözde Ermeni soykırımıyla ilgili bir sektör vardır. Bu sektör diasporanın içerisine yerleşmiş bir sektördür. Bu sektör, sürekli olarak Ermenistan'da, Kafkaslardaki normalleşmeyi de rehin tutmaktadır. Bu sektörün de belli devletler tarafından kullanıldığını hem Türkiye'ye karşı kullanıldığını hem de Kafkasya'daki normalleşme süreçlerinin bir şekilde engellenmesi ya da maniple edilmesi adına kullanıldığını görüyoruz. Geçmişte Cumhurbaşkanımız çok net bir açıklama yaptı, 'Otursun tarihçiler arşivlerini açsın. Biz de arşivlerimiz açalım. Bütün ülkeler arşivlerini açsın. Masaya koyalım ve otursun tarihçiler bir karar versin. Bu karara da hep beraber uyalım' dedi ama maalesef Ermenistan tarafı yanaşmadı."

Çelik, geçmişte Türkiye ve Ermenistan'ın karşılıklı olarak güven artırıcı eylem planı ortaya koyduğunu hatırlatan Çelik, "Ermenistan Anayasa Mahkemesi atılacak adımların, yani normalleşmeye dönük atılacak adımların anayasaya aykırı olduğunu iddia ederek bunları iptal etti." diye konuştu.

Çelik, Türkiye'nin büyük bir özgüvenle normalleşmeyi sağlamak üzere attığı adımlar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Karabağ zaferinin kazanılmasından sonra bölgede kurulması gereken mekanizmaya Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile aynı kanaati paylaşarak bu saldırgan iddialarından vazgeçerse Ermenistan'ın da katılabileceğini söyledi. Dolayısıyla Türkiye, saldırgan iddialarından vazgeçtiği, Azerbaycan'dan ve Türkiye'den toprak talebi gibi gayrimeşru faaliyetlerinden vazgeçtiği takdirde Ermenistan'ın bir normalleşme sürecine katılmasından yanadır. Dolayısıyla bizim bu meseleyi hem tarihçiler bağlamında konuşabilecek hem de buna kolaylık sağlayacak siyasi normalleşmeyi sağlayacak mekanizmalarımız var. Ama birileri şimdi çıkıp da (Ermenistan'ın soykırımını biz parlamento üzerinden ya da başkanlık kararı üzerinden ABD'de ya da başka bir yerde tanırız) derlerse bu iki anlama gelir. Bir, Türkiye ile ilişkilerine ağır bir darbe vurmuş olurlar. İkincisi de bu bahsettiğimiz diasporanın bölgedeki normalleşmeyi rehin tutma politikasına sadece hizmet etmiş olurlar. Üçüncüsü de bölgedeki bütün normalleşmeyi ortadan kaldırmış olurlar."

Çelik, "Şimdi birileri çıkıp da sözde soykırım gibisinden bir yaklaşım içine girerlerse bu normalleşme sürecini de sabote etmiş olurlar. Türkiye'ye dönük olarak da müttefikliğe yakışan bir tavır ortaya koymamış olurlar. Tabii ki biz bunu bütün gücümüzle reddederiz. Şimdiye kadar nasıl reddettiysek bundan sonra da reddetmeye devam edeceğiz. Bu meseleler parlamentoların ya da hükümetlerin karar vereceği meseleler değildir, bunlar tarihçilerin karar vereceği meselelerdir. Türkiye'nin tezi açıktır ve bu özgüvenli bir tezdir." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (1)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (1)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (1)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (1)

Ömer Çelik, AK Parti, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (1) - Son Dakika


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