Çelik: "Türkiye düşmanlığından ilerleyenlerin, Avrupa'nın demokratlarını hedef alacağından kuşku... - Son Dakika

Çelik: "Türkiye düşmanlığından ilerleyenlerin, Avrupa'nın demokratlarını hedef alacağından kuşku...

Çelik: "Türkiye yönettiği göç politikalarıyla esasında Avrupa korumuştur" - ANKARAANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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