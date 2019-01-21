Çelik: Türkiye Fırat'ın doğusundaki tehdidi bertaraf edecektir
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Fırat'ın doğusunda, Suriye'nin kuzeyinde ortaya çıkan tablo, Türkiye için birinci dereceden tehdittir ve Türkiye Cumhuriyeti bu tehdidi bertaraf edecektir.
AK Parti Sözcüsü Çelik, " Fırat
'ın doğusunda, Suriye
'nin kuzeyinde ortaya çıkan tablo, Türkiye
için birinci dereceden tehdittir ve Türkiye Cumhuriyeti
bu tehdidi bertaraf edecektir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:00
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