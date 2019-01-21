Son Dakika Haberleri: Çelik: Türkiye Fırat'ın doğusundaki tehdidi bertaraf edecektir

Çelik: Türkiye Fırat'ın doğusundaki tehdidi bertaraf edecektir

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Fırat'ın doğusunda, Suriye'nin kuzeyinde ortaya çıkan tablo, Türkiye için birinci dereceden tehdittir ve Türkiye Cumhuriyeti bu tehdidi bertaraf edecektir.

Çelik: Türkiye Fırat'ın doğusundaki tehdidi bertaraf edecektir, System.String[]
AK Parti Sözcüsü Çelik, " Fırat'ın doğusunda, Suriye'nin kuzeyinde ortaya çıkan tablo, Türkiye için birinci dereceden tehdittir ve Türkiye Cumhuriyeti bu tehdidi bertaraf edecektir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:00 

Suriye, Türkiye, Fırat, Ekonomi
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