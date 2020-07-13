Çelik: "Türkiye her zaman, her şart altında Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olacaktır" - Son Dakika

Çelik: "Türkiye her zaman, her şart altında Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olacaktır"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in toplantının yapıldığı salona gelmesi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları - Çelik: "Her şart altında ve her zaman Azerbaycan'ın yanındayız" - ANKARAANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in toplantının yapıldığı salona gelmesi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları - Çelik:
"Her şart altında ve her zaman Azerbaycan'ın yanındayız" - ANKARA
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:35 Kaynak: AA
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