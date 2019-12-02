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Çelik: "(Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatı) Uluslararası...
6 saat önce
Çelik: "(Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatı) Uluslararası hukuka uygunluğu konusunda en ufak bir tereddüt yoktur"
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:24 Kaynak: AA
Çelik: " (Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatı) Uluslararası hukuka uygunluğu konusunda en ufak bir tereddüt yoktur"
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