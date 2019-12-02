Son Dakika Haberleri: Çelik: "(Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatı) Uluslararası...
Son Dakika Güncel Çelik: '(Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatı) Uluslararası... - Son Dakika

Çelik: "(Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatı) Uluslararası...

6 saat önce

Çelik: "(Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatı) Uluslararası hukuka uygunluğu konusunda en ufak bir tereddüt yoktur"

Çelik:

Çelik: " (Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatı) Uluslararası hukuka uygunluğu konusunda en ufak bir tereddüt yoktur"

Türkiye, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:24 Kaynak: AA
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