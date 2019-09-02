Son Dakika Haberleri: Çelik: "Türkiye kendi savunma sistemini güçlendirmek için bir girişimde bulunduğunda bunu sanki...
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Çelik: "Türkiye kendi savunma sistemini güçlendirmek için bir girişimde bulunduğunda bunu sanki...

8 saat önce

Çelik: "Türkiye kendi savunma sistemini güçlendirmek için bir girişimde bulunduğunda bunu sanki ittifaka (NATO) karşı ya da uluslararası ortaklarımıza karşı meydan okuma gibi sunanların aslında ortaya koydukları tavrın herhangi bir şekilde siyasi ya da diplomatik bir değeri yok."

Çelik:

Çelik: "Türkiye kendi savunma sistemini güçlendirmek için bir girişimde bulunduğunda bunu sanki ittifaka (NATO) karşı ya da uluslararası ortaklarımıza karşı meydan okuma gibi sunanların aslında ortaya koydukları tavrın herhangi bir şekilde siyasi ya da diplomatik bir değeri yok."

Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:32 Kaynak: AA
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