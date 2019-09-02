Çelik: "Türkiye kendi savunma sistemini güçlendirmek için bir girişimde bulunduğunda bunu sanki...
8 saat önce
Çelik: "Türkiye kendi savunma sistemini güçlendirmek için bir girişimde bulunduğunda bunu sanki ittifaka (NATO) karşı ya da uluslararası ortaklarımıza karşı meydan okuma gibi sunanların aslında ortaya koydukları tavrın herhangi bir şekilde siyasi ya da diplomatik bir değeri yok."
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:32 Kaynak: AA
Çelik: "Türkiye kendi savunma sistemini güçlendirmek için bir girişimde bulunduğunda bunu sanki ittifaka (NATO) karşı ya da uluslararası ortaklarımıza karşı meydan okuma gibi sunanların aslında ortaya koydukları tavrın herhangi bir şekilde siyasi ya da diplomatik bir değeri yok."
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