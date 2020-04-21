Çelik: "Türkiye, kendi vatandaşının ihtiyacını karşıladıktan sonra fazlasını yurt dışındaki ihtiyaç...

Çelik: "Türkiye, kendi vatandaşının ihtiyacını karşıladıktan sonra fazlasını yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır.

Çelik: " Türkiye, kendi vatandaşının ihtiyacını karşıladıktan sonra fazlasını yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE ALIŞVERİŞ KUYRUĞU SOKAĞA TAŞTI

'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş

Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti

Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü

Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli

Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı

Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire nasıl iyileştiğini anlattı

Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak

Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak

Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor

Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi

Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti