Son Dakika Haberleri: Çelik: "Türkiye, kimsenin mülteci kampı değildir"
Son Dakika Güncel Çelik: 'Türkiye, kimsenin mülteci kampı değildir'

Çelik: "Türkiye, kimsenin mülteci kampı değildir"

32 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (5)

Çelik: " Türkiye, kimsenin mülteci kampı değildir. Dolayısıyla (AB) yapacakları işi, bu meselenin sürdürülebilir insani standartların korunması açısından hassasiyetle ele almaları ve ciddi bir eylem planıyla önümüze gelmeleri gerekir."

Çelik: Türkiye, kimsenin mülteci kampı değildir

Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 07:50 Kaynak: AA
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