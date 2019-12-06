Son Dakika Haberleri: Çelik: "Türkiye'nin gücüne ve NATO için vazgeçilmezliğine vurgu yapılmıştır"
Son Dakika Güncel Çelik: 'Türkiye'nin gücüne ve NATO için vazgeçilmezliğine vurgu yapılmıştır' - Son Dakika

Çelik: "Türkiye'nin gücüne ve NATO için vazgeçilmezliğine vurgu yapılmıştır"

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Toplantısı devam ederken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Toplantısı devam ederken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (2)

Çelik: Türkiye'nin gücüne ve NATO için vazgeçilmezliğine vurgu yapılmıştır

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:07 Kaynak: AA
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