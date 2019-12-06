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Çelik: "Türkiye'nin gücüne ve NATO için vazgeçilmezliğine vurgu yapılmıştır"
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Toplantısı devam ederken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:07 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Toplantısı devam ederken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (2)
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