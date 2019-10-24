Son Dakika Haberleri: Çelik: "Türkiye'nin imza attığı başarı söz konusu olduğunda dünyadaki başka yerlerden önce sabotaj...
Son Dakika Politika Çelik: 'Türkiye'nin imza attığı başarı söz konusu olduğunda dünyadaki başka yerlerden önce sabotaj...

Çelik: "Türkiye'nin imza attığı başarı söz konusu olduğunda dünyadaki başka yerlerden önce sabotaj...

1 saat önce

Çelik: "Türkiye'nin imza attığı başarı söz konusu olduğunda dünyadaki başka yerlerden önce sabotaj faaliyeti CHP Genel Başkanlığınca ortaya konuluyor"

Çelik:

Çelik: " Türkiye'nin imza attığı başarı söz konusu olduğunda dünyadaki başka yerlerden önce sabotaj faaliyeti CHP Genel Başkanlığınca ortaya konuluyor"

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:28 Kaynak: AA
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