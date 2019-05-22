Son Dakika Haberleri: Çelik: "Türkiye ve KKTC'nin Hak ve Menfaatlerine Dönük Ortaya Çıkan Her Saldırı Girişimine Karşı...

Çelik: "Türkiye ve KKTC'nin Hak ve Menfaatlerine Dönük Ortaya Çıkan Her Saldırı Girişimine Karşı...

11 saat önce

Çelik: "Türkiye ve KKTC'nin hak ve menfaatlerine dönük ortaya çıkan her saldırı girişimine karşı hak edilen cevap en kararlı şekilde verilecektir.

Çelik:
Çelik: "Türkiye ve KKTC'nin hak ve menfaatlerine dönük ortaya çıkan her saldırı girişimine karşı hak edilen cevap en kararlı şekilde verilecektir."
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:46 Kaynak: AA
Kıbrıs, Türkiye, Güncel
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