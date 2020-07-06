Çelik:  Türkiye'yi suçlayanlar, katliam niyetleri kursaklarında kalanlar - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Türkiye'yi suçlayanlar, katliam niyetleri kursaklarında kalanlar. İliklerine işlemiş bir ikiyüzlülükle uluslararası kavramları zehirliyorlar. Türkiye ise nefes olmaya, insanlık için zorda kalanların yanında olmaya devam ediyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Malum odaklar herkesin gözü önünde Libya'da insanlık suçu işlediler. Türkiye herkesin gözü önünde bu şebekeleri durdurdu. İnsani felaketin sürmesini engelledi. Türkiye'yi suçlayanlar, katliam niyetleri kursaklarında kalanlar. İliklerine işlemiş bir ikiyüzlülükle uluslararası kavramları zehirliyorlar. Türkiye ise nefes olmaya, insanlık için zorda kalanların yanında olmaya devam ediyor. Bu şebekelerin Cumhurbaşkanımız ve Türkiye hakkında dediklerinin hiçbir önemi yok. Çünkü kendi zulümlerini örtmek için yine yalan söylüyorlar" ifadelerini kullandı.