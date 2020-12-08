Çelik: "Uluslararası hukuka riayet etmeyle ilgili ihlallerde en anormal ve agresif davranışları Fransa'dan görüyoruz. Fransa'nın yüzleşmesi gerekiyor"
08.12.2020 18:29
Çelik: "Uluslararası hukuka riayet etmeyle ilgili ihlallerde en anormal ve agresif davranışları Fransa'dan görüyoruz.
Çelik: "Uluslararası hukuka riayet etmeyle ilgili ihlallerde en anormal ve agresif davranışları Fransa'dan görüyoruz. Fransa'nın yüzleşmesi gerekiyor"
Fransa, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çelik: 'Uluslararası hukuka riayet etmeyle ilgili ihlallerde en anormal ve agresif davranışları Fransa'dan görüyoruz. Fransa'nın yüzleşmesi gerekiyor' - Son Dakika
Son Dakika Yaşlı çift, 5 gün arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Gelecek Partisi Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması: "Bağışıklık duvarı" oluşturmaktan çok uzakta Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce "Kafam yerinde değildi" dedi Ünlü şarkıcı Nez, yeni albümü için saçlarını kazıttı Hayvanat bahçesinde şoke eden olay! 4 aslan koronaya yakalandı Sağlık Bakanlığı: Karantina süresinin düşürülmesi uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldı Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı