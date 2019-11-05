Çelik üreticisi ArcelorMittal '7 bin 500 kişinin ölümünden' sorumlu tutulan Ilva'da geri adım attı
7 saat önce
Çelik üretim devi ArcelorMittal, Ilva çelik firmasının çevre kanunlarına karşı dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından şirketi satın alma anlaşmasından çekildiğini duyurdu
Dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal, Roma hükümetinin İtalyan Ilva çelik firmasının çevre kanunlarına karşı dokunulmazlığını kaldırmasının ardından söz konusu şirketi satın alma anlaşmasından çekildiğini duyurdu.
Çokuluslu çelik üreticisi ArcelorMittal, geçen yıl kasım ayında, Ilva'yı alma zorunluluğu koşuluyla tesisleri kiralamaya başlamıştı. Dev çelik üreticisi, İtalyan şirkete 2,4 milyar euro yatırım yapmayı planlıyordu.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:58
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