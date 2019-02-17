Çelik ve Türel'in Gençlerle Basketbol Keyfi
1 saat önce
- Çelik ve Türel'in gençlerle basketbol keyfiANTALYA - Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı'nı gezen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile birlikte gençlerle basketbol oynadı.
- Çelik ve Türel'in gençlerle basketbol
keyfi
ANTALYA - Konyaaltı
Sahil Antalya
Yaşam Parkı'nı gezen AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik
, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
ile birlikte gençlerle basketbol oynadı.
Antalya'da bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, güneşli Pazar gününün keyfini, Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda çıkardı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile birlikte Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı'nı gezen Çelik, projeye hayran kaldı. Antalyalıların yeni yaşam alanı haline gelen Konyaaltı Sahili
'nde gitar çalan gençleri dinleyen Ömer Çelik, vatandaşlarla selamlaştı.
Gençlerle basket oynadılar
Ömer Çelik ve Başkan Türel, basketbol sahasındaki gençlerin basket oynama davetini de geri çevirmedi. Ayrı takımlarda oynayan Çelik ve Türel, rakip oldu. Ömer Çelik, "Menderes Türel'e ilk kez rakip oluyoruz. Kazanan Antalya oldu" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Antalya'ya böylesi güzel bir sahil projesi kazandırdığı için Başkan Menderes Türel'i kutladı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:03 Kaynak: İHA
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