Çelik: "Virgina Gamba, SDG örgütünün yöneticileriyle video konferans yoluyla görüştü, bu bir teröre... - Son Dakika

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: "BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virgina Gamba, terör örgütü PYD/ PKK'nın kamuflajı olan SDG örgütünün yöneticileriyle video konferans yoluyla görüştü. Bu bir teröre destek verme girişimidir, bunu bir BM yetkilisi gerçekleştirmiştir. Şiddetle kınıyoruz."