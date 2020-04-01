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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti

Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var

Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu