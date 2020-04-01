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Çelik: "Yardım kolilerinde Cumhurbaşkanlığı Forsu ile bayrağımızı görmemekte ısrar etmek, siyasi...
6 saat önce
Çelik: "Yardım kolilerinde Cumhurbaşkanlığı Forsu ile bayrağımızı görmemekte ısrar etmek, siyasi hastalık üretmeye ara vermemenin neticesidir.
Çelik: "Yardım kolilerinde Cumhurbaşkanlığı Forsu ile bayrağımızı görmemekte ısrar etmek, siyasi hastalık üretmeye ara vermemenin neticesidir."
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:34 Kaynak: AA
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