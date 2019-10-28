Son Dakika Haberleri: Çelik: "Yarın bir kez daha cumhuriyetimizi koruma ve ileriye taşıma konusundaki kararlılığımız...
Son Dakika Güncel Çelik: 'Yarın bir kez daha cumhuriyetimizi koruma ve ileriye taşıma konusundaki kararlılığımız...

Çelik: "Yarın bir kez daha cumhuriyetimizi koruma ve ileriye taşıma konusundaki kararlılığımız...

20 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)

Çelik: Yarın bir kez daha cumhuriyetimizi koruma ve ileriye taşıma konusundaki kararlılığımız...

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 06:32 Kaynak: AA
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