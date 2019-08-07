Son Dakika Haberleri: Çelik yelekle adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklandı
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Çelik yelekle adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklandı

1 saat önce

Antalya'da bir müteahhidi alacağı nedeniyle silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, çelik yelekle sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çelik yelekle adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklandı, System.String[]
Antalya'da bir müteahhidi alacağı nedeniyle silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, çelik yelekle sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önceki gün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesinde meydana gelen olayda, müteahhitlik yapan Fatih Mehmet Şirazi, evinin otoparkında uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay sonrası soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli T.Ö.'yü Muratpaşa ilçesindeki evinde saklanırken yakalandı. Polisteki ifadesinde cinayeti 1 milyon TL'lik alacağı yüzünden işlediğini ileri süren T.Ö, "İkimiz de aynı köylüyüz. Daha önceden ortaklık yapmıştık. Bu ortaklığımız sırasında kendisinden 1 milyon lira alacağım vardı. Kendisinden defalarca istememe rağmen vermedi. Olay günü tartıştık ve olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

T.Ö., ifadesinin ardından çelik yelekli olarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA
Muratpaşa, Antalya, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:08 Kaynak: İHA
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