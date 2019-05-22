Çelik Yelekle Yakalanan Deaş'lı Tutuklandı
11 saat önce
Tekirdağ'da evinde çelikle yelek ve kuruş sıkı tabancayla yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:25 Kaynak: İHA
'da evinde çelikle yelek ve kuruş sıkı tabancayla yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından düzenlenen operasyon sonucu evinde çelik yelek ve kurusıkı tabancayla yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi A.B.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ
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