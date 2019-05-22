Son Dakika Haberleri: Çelik Yelekle Yakalanan Deaş'lı Tutuklandı

Çelik Yelekle Yakalanan Deaş'lı Tutuklandı

11 saat önce

Tekirdağ'da evinde çelikle yelek ve kuruş sıkı tabancayla yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı.

Çelik Yelekle Yakalanan Deaş'lı Tutuklandı, System.String[]
Tekirdağ'da evinde çelikle yelek ve kuruş sıkı tabancayla yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon sonucu evinde çelik yelek ve kurusıkı tabancayla yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi A.B.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:25 Kaynak: İHA
Tekirdağ, 3. Sayfa
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