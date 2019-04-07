Son Dakika Haberleri: Çelik: "(Yerel Seçimler) Cumhur İttifakı'nın ve Partimizin Birinciliğinin Açıkça Tescil Edildiği Bu...

Çelik: "(Yerel Seçimler) Cumhur İttifakı'nın ve Partimizin Birinciliğinin Açıkça Tescil Edildiği Bu...

35 dakika önce

Çelik: "(Yerel seçimler) Cumhur İttifakı'nın ve partimizin birinciliğinin açıkça tescil edildiği bu durumda, CHP yöneticilerinin kendilere bakması ve kendilerine verilen uyarıyla uğraşması gerekir."

Çelik:
Çelik: "(Yerel seçimler) Cumhur İttifakı'nın ve partimizin birinciliğinin açıkça tescil edildiği bu durumda, CHP yöneticilerinin kendilere bakması ve kendilerine verilen uyarıyla uğraşması gerekir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:24 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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