Son Dakika Haberleri: Çelik: "YPG'lilere gönderilen ağır silahların toplanması meselesi ABD'nin sorumluluğundadır"
Son Dakika Güncel Çelik: 'YPG'lilere gönderilen ağır silahların toplanması meselesi ABD'nin sorumluluğundadır'

Çelik: "YPG'lilere gönderilen ağır silahların toplanması meselesi ABD'nin sorumluluğundadır"

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (8)

Çelik: YPG'lilere gönderilen ağır silahların toplanması meselesi ABD'nin sorumluluğundadır

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 07:22 Kaynak: AA
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