Çelik: "YPG'lilere gönderilen ağır silahların toplanması meselesi ABD'nin sorumluluğundadır"
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 07:22 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (8)
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