Çelik: "Yüce meclisin yasa yapma yetkisini gasp etmeye çalışan bir yaklaşıma CHP Genel Başkanı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çelik: 'Yüce meclisin yasa yapma yetkisini gasp etmeye çalışan bir yaklaşıma CHP Genel Başkanı... - Son Dakika

Çelik: "Yüce meclisin yasa yapma yetkisini gasp etmeye çalışan bir yaklaşıma CHP Genel Başkanı...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği kahvaltı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği kahvaltı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (7)

Çelik: Yüce meclisin yasa yapma yetkisini gasp etmeye çalışan bir yaklaşıma CHP Genel Başkanı...

Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:58 Kaynak: AA
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