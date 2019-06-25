Çelik: "Yunanistan Başbakanını uyarıyoruz.
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Çelik: "Yunanistan Başbakanını uyarıyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:34 Kaynak: AA
Çelik: "Yunanistan
Başbakanını uyarıyoruz. 'Türkiye
sondaja başladığı andan itibaren ağır bedeller öder.' gibisinden altı boş ifadeler kullanmaktan vazgeçmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygılı bir dil kullanmalıdır."
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