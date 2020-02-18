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Çelik: "(Yunanistan Cumhurbaşkanının açıklaması) Müslüman Türk azınlığın tarihsel kimliği tarihsel...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in gelişi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:58 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in gelişi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)
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