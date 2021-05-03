AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in salondan ayrılması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (5)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "( Yunanistan'ın göçmenlere müdahalesi) Türkiye'ye çeşitli konularda ders vermeye kalkanların, önce kendi demokrasilerini Akdeniz'in sularından çıkarması lazım."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çelik: '(Yunanistan'ın göçmenlere müdahalesi) Türkiye'ye çeşitli konularda ders vermeye kalkanların, önce kendi demokrasilerini Akdeniz'in sularından... - Son Dakika