AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (3)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "( Yunanistan'ın tutumu) Türkiye müzakere masasını en güçlü zemin olarak görmektedir ama müzakere istemeyenler için sahada mücadele edeceğiz."
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çelik: '(Yunanistan'ın tutumu) Türkiye müzakere masasını en güçlü zemin olarak görmektedir' - Son Dakika