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Çelik: "Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın mümkün olduğunca konforlu bir şekilde karantina...
6 saat önce
Çelik: "Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın mümkün olduğunca konforlu bir şekilde karantina süresini geçirmesi sağlandı.
Çelik: "Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın mümkün olduğunca konforlu bir şekilde karantina süresini geçirmesi sağlandı."
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 06:30 Kaynak: AA
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