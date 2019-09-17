Çelik zirvesine Türk şirketleri damga vuracak

Çelik İhracatçıları Birliği'nin, sektörün önemli organizasyonlarından biri olan SteelOrbis 2019 Güz Konferansı & 81. IREPAS Toplantısı ile eş zamanlı olarak 22-24 Eylül'de Almanya'ya düzenleyeceği sektörel ticaret heyetine 30 firmadan 46 kişi katılacak.