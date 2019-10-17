Çelikçiler, Türkiye’nin de duvar inşa etmesini istiyor
1 saat önce
TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, ABD ve AB'nin Türkiye'ye yönelik koruma önlemlerine karşılık tedbir alınmasını istedi.
TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, ABD ve AB'nin Türkiye'ye yönelik koruma önlemlerine karşılık tedbir alınmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:27
Dolar/TL, 5,8950 seviyesinden işlem görüyor Trump, Türkiye ile ilgili skandal yayına imza atan kanalın muhabirini yerin dibine soktu Resulayn'da evler arasında çatışmalar devam ediyor Yakalandığı meme kanserini yetiştirdiği mor çilekle yendi