Son Dakika Haberleri: Çelikçiler, Türkiye’nin de duvar inşa etmesini istiyor
Son Dakika Ekonomi Çelikçiler, Türkiye’nin de duvar inşa etmesini istiyor

Çelikçiler, Türkiye’nin de duvar inşa etmesini istiyor

1 saat önce

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, ABD ve AB'nin Türkiye'ye yönelik koruma önlemlerine karşılık tedbir alınmasını istedi.

Çelikçiler, Türkiye’nin de duvar inşa etmesini istiyor, System.String[]

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, ABD ve AB'nin Türkiye'ye yönelik koruma önlemlerine karşılık tedbir alınmasını istedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Veysel Yayan, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:27 
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