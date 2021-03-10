Çelikhan 1. Tütün Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Çelikhan 1. Tütün Çalıştayı düzenlendi

10.03.2021 18:20
Çelikhan 1. Tütün Çalıştayı düzenlendi, System.String[]

Adıyaman'ın Çelikhan 1. tütün çalıştayı, Vali Mahmut Çuhadar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın Çelikhan 1. tütün çalıştayı, Vali Mahmut Çuhadar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde geleneksel tarım ürünlerinden olan ve gelir açısından ilçenin ekonomisinde önemli bir yer işgal eden tütünle ilgili düzenlenen çalıştaya katılmak üzere Çelikhan ilçesini ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar'ı hükumet konağı önünde Kaymakam Necdet Uçar, Belediye Başkanı Mustafa Bulut ve ilçe yöneticileri karşıladı. Karşılama sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, tütün üreticilerinin de hazır bulunduğu çalıştay salonuna geçti. Düzenlenen Çalıştayda, Adıyaman'da ve Çelikhan'da binlerce ailenin en önemli gelir ve geçim kaynağı olan sarmalık kıyılmış tütünle ilgili Temmuz ayında başlayacak yasal süreçle birlikte kooperatifleşme yoluyla üretimi ve tüketimi kayıt altına alınacak ve sarmalık kıyılmış tütün kaçak olmaktan çıkarılıp, üretim ve satışının tamamen serbest olduğu yasal bir zemine kavuşturulacağı vurgulandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan çalıştayın açılış konuşmasını yapan Çelikhan Tütün Üreticileri Kooperatif Başkanı Mahmut İlker Şahin, tütünün 100 yıldır bölge insanı için en önemli gelir kaynağı olduğunu söyledi. Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulutu ise Temmuz ayında başlayacak kooperatifleşme süreci ile ilgili bilgi vererek, tütünün kaçak olmaktan çıkarılıp, yasal bir şekilde satışının yapılacağını belirtti. Çalıştay'da tütün üreticilerine hitap ederek kendisinin de tütün üreticisi olan bir aileden geldiğini ifade eden Vali Mahmut Çuhadar, 2006 yılında tütün üzerine kaleme aldığı tütün tarlaları adlı bir şiiri seslendirdi. Vali Mahmut Çuhadar, "Bizim yetişmemizde, hamurumuzda ve ekmeğimizde tütün var. 9 Ay önce Adıyaman'a ilk atandığımda önümüze getirilen ilk konu tütündü. Bu konu ile ilgili tütün üreticilerimizle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledik. Üreticilerimizle yaptığım toplantıda şunları dile getirdik. Biz devlet olarak asla tütüncümüzün ekmeğiyle, suyuyla aşıyla oynamayız oynanmasına da izin vermeyiz dedik. Çünkü tütün benim hayatımda da önemli bir yere sahiptir. Tütünün sizin için önemini biliyorum ve o yüzden bu şiiri okudum. Tütünle ilgili 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak yasal süreçle birlikte kooperatifleşme yoluyla üretimi ve tüketimi kayıt altına alınacak ve sarmalık kıyılmış tütün kaçak olmaktan çıkarılıp, üretim ve satışı yine kooperatifler aracılığıyla yasal bir zemine kavuşturulacak. Kooperatifleşme bütün üreticilerin birlikteliğinin sağlandığı ve güç birliğinin oluştuğu bir yapıdır. Bizim kooperatifleşmekten kastımız tütün üreticisinin emeğinin ciddi bir şekilde bir hakkıyla değerlendirileceği bir yapı oluşturmaktır. O yüzden benim tütün üreticilerimizden ricam, kooperatifleşmeyi desteklemeleridir. Zaman mevcut kooperatif üzerinden tütün ticareti yapmaya başlama zamanıdır. Sen, ben, o ve diğeri kavgasına girmeden bir an önce bu işi neticelendirmeliyiz. Kooperatifin başarısı sizin başarınız olacaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Çelikhan 1. Tütün Çalıştayı düzenlendi
Çelikhan 1. Tütün Çalıştayı düzenlendi

Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Çelikhan, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çelikhan 1. Tütün Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur Şüphe uyandıran ölüm! Bir kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu Nagihan Karadere'den Survivor Çağrı'nın kavgasına yorum: Yaptığı yanlış ama diskalifiye edilmemeli Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı
Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı         
19:21
Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor         
19:15
Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor         
18:20
İnşaat alanında ölü bulunan iki kardeşin soruşturmasında tutuklanan inşaat sahibinin ifadesi ortaya çıktı İnşaat alanında ölü bulunan iki kardeşin soruşturmasında tutuklanan inşaat sahibinin ifadesi ortaya çıktı         
17:34
İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı         
17:00
Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur         
15:35
Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı         
14:17
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi         
14:03
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı         
11:53
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 19:44:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çelikhan 1. Tütün Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei